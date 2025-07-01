شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء داوود يطالب بحضور رئيس الوزراء مناقشات الإيجار القديم فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

طالب النائب ضياء الدين داوود، باستدعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحضور جلسات مجلس أثناء مناقشة قانون مشروع قانون الإيجار القديم، للرد على استفسارات النواب وتوضيح التزامات الحكومة فى القانون.

وقال "داوود" فى الجلسة العامة التى عقدت بمجلس النواب اليوم: واضح للجميع أن مشروع القانون غير جاهز للصدور لأن التعهدات التى قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات الخاصة بها، وأرفع الضغط عن الوزراء الحاضرين، وتابع: هذه جلسة أمام نواب الشعب، ورئيس الوزراء نراه يعقد مؤتمرا صحفيا كل أسبوع أمام 5 صحفيين، لماذا لم نراه هنا فى المجلس، آخر جلسة حضرها رئيس الوزراء من ساعة عرض برنامج الحكومة وهذا لا يصح، خاصة مع قانون بمثل هذه الأهمية يمس ملايين المصريين، يمثل تهديد للأمن والسلم الاجتماعي.

وتابع داوود: رؤية الأغلبية والمعارضة تستوجب التقدير والاحترام، ولا نستميل كتلة أو حزب كبير عنده استحقاقات، إن سلم واستقرار هذا البلد مسئولية مشتركة، هذا القانون لا نأمن معه على مستقبل مجهول لمصير ملايين الناس ولم تقدم الحكومة رؤية واضحة ولن نصدر للبلد مشكلة.

واختتم كلمته قائلا: "أطالب باستدعاء رئيس الحكومة ومتمسك به للحضور إلى البرلمان فى الحلسات القادمة لحين لنتهاء دور الآنعقاد ليقدم أمام الشعب الاستحقاقات والالتزامات وتكون الحكومة أمام مسئوليتها.