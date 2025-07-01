شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الإشراف القضائى على الانتخابات يعزز الثقة فى شفافية العملية والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمنى الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح باب الترشح خلال الفترة من 5 إلى 10 يوليو 2025، يعكس التزام الدولة المصرية الصارم بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى مواعيدها، ويؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ المسار الديمقراطى وتعزيز مؤسسات الدولة الدستورية.

وأشار فرحات، إلى أن وضوح الجدول الزمنى يمنح الأحزاب السياسية والقوى الوطنية فرصة كافية للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات المهمة، مشيدا بالتفاصيل الدقيقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية بشأن مواعيد تصويت المصريين فى الداخل والخارج، وفترات الدعاية، وضوابط الترشح، ما يعكس شفافية الأداء واستقلالية الهيئة كركيزة أساسية لضمان انتخابات نزيهة.

وأثنى نائب رئيس حزب المؤتمر، على الخطوة غير المسبوقة التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاصة بطباعة بطاقات اقتراع مخصصة لذوى الإعاقات البصرية والسمعية، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو شمول العملية الانتخابية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ومشاركة كافة فئات المجتمع دون استثناء.

وأضاف فرحات، أن ما أعلنته الهيئة من تجهيز أكثر من 10 آلاف قاض للإشراف على العملية الانتخابية وتدريبهم على أحدث الوسائل التكنولوجية، إلى جانب تحديث قواعد بيانات الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية وفقا للمعايير الحديثة، يعكس إصرار الدولة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تدار بكفاءة واحترافية.

وأكد أن إدخال أدوات تكنولوجية متطورة مثل أنظمة الباركود والطابعات الإلكترونية داخل اللجان، وتسهيل مشاركة كبار السن وذوى الهمم، يعكس وعيا وطنيا بأهمية تيسير المشاركة الشعبية الواسعة، يبرهن على تطور منظومة الانتخابات فى مصر لتواكب المعايير الدولية.

وكشف الدكتور رضا فرحات، أن حزب المؤتمر بدأ فى اتخاذ خطوات جادة للإعداد لهذا الاستحقاق، من خلال تجهيز قوائم مرشحيه وتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تنظيم ورش تدريبية مكثفة لتأهيل المرشحين سياسياً وقانونيا، بما يضمن جاهزيتهم لخوض الانتخابات على أسس وطنية وبرامج عملية تمس قضايا المواطن.

ودعا فرحات، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن التصويت ليس فقط حقا دستوريا بل واجبا وطنيا، وأن الإقبال الشعبى يمثل حجر الزاوية فى نجاح التجربة الديمقراطية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تنشد بناء دولة قوية وعصرية تحقق تطلعات أبنائها.