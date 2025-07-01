شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ يستهدف تعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح وتلقي الطلبات في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو الجاري، يحمل في طياته دلالات مهمة حول الإطار الزمني والمنهجية المتبعة في العملية الانتخابية، وتوجهًا نحو عملية انتخابية منظمة، شفافة، وذات وتيرة محددة، تهدف إلى استكمال البناء التشريعي وتعزيز المشاركة السياسية في مصر.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا الجدول مؤشرًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسعى لإدارة عملية الترشح بكفاءة وفعالية، مع إتاحة وقت كافٍ للمرشحين المحتملين لاستكمال أوراقهم وإجراءاتهم، هذه الفترة تعكس رغبة في الإسراع بوتيرة العملية الانتخابية دون المساس بالضوابط القانونية.

وأشار غنيم إلى أن الإعلان عن المواعيد المحددة (من 9 صباحًا حتى 5 مساءً يوميًا، مع انتهاء العمل في اليوم الأخير في تمام الخامسة) يؤكد التزام الهيئة بالشفافية والتنظيم الدقيق لكل مراحل العملية، هذا التحديد الواضح يمنع أي التباس ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الراغبين في الترشح، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في إدارة الانتخابات.

وتابع غنيم:" يمثل فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ خطوة أولى نحو تشكيل غرفة برلمانية ثانية، والتي يُنتظر أن تلعب دورًا محوريًا في إثراء الحياة السياسية والتشريعية في مصر، وإن البدء في هذه العملية يُعد إشارة واضحة لاستمرار البناء المؤسسي للدولة وتعزيز مشاركة مختلف الأطياف السياسية في العملية الديمقراطية.

وأكد الناب الأول لرئيس حب المؤتمر، أن الجدول الزمني المعلن يؤكد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتمت استعداداتها اللوجستية والفنية لإطلاق العملية الانتخابية، وأنها جاهزة لاستقبال طلبات الترشح والتعامل مع الإجراءات المرتبطة بها، كما أنها رسالة ضمنية للأحزاب السياسية والكيانات المختلفة والمرشحين الأفراد بضرورة الاستعداد الجيد وتقديم مرشحين مؤهلين لخوض هذا الاستحقاق الدستوري.