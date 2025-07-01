شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورمان" تنظم 4 معارض ملابس مجانية بالغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، نظمت جمعية الأورمان أربعة معارض ملابس مجانية بعدد من قرى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والبحيرة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها الأساسية.

ففى محافظة الغربية، أقيم المعرض بقرى عزبة البكرى، وعزبة الركن، وعزبة الجلايلة، وعزبة مصباح جاد، واستفاد منه نحو 482 مواطنًا.

أما فى محافظة كفر الشيخ، فشمل المعرض قرى الخاشعة 65، والخاشعة 61، وعزام، والحفير، والحفير 11، والحفير 13، والمجاز الغربى، وأبوشعلان، وبلغ عدد المستفيدين 536 مواطنًا.

وفى الشرقية، استفادت قرى 6 أكتوبر، ومنشية بشارة، والحسينية من المعرض الذى خدم 500 مواطن.

وفى البحيرة، أقيم المعرض بقرى جزائر عيسى، والمقرحى، وزاوية مسلم، والعيون، التابعة لمركز الدلنجات، ووصل عدد المستفيدين إلى 560 مواطنًا.

وتأتى هذه المعارض ضمن سلسلة من المبادرات التنموية التى تنفذها جمعية الأورمان فى مختلف المحافظات، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز روح التكافل بين أبناء الوطن.