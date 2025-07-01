شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ "أبو العينين" لتسلمه رئاسة الجمعية البرلمانية لاتحاد من أجل المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهنئة إلى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالتحالف، بمناسبة تسلمه رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية، والجلسة العامة الثامنة عشرة التي عُقدت في إسبانيا.

ويؤكد التحالف أن هذا التكليف البرلماني الدولي الرفيع يعكس المكانة التي يحظى بها النائب محمد أبو العينين، بوصفه أحد الأصوات القوية الداعمة لقضايا التنمية المستدامة، والتعاون الإقليمي، والداعية إلى ترسيخ مفاهيم الحوار، والتكامل، والعمل المشترك من أجل رخاء الشعوب، خاصة في منطقة المتوسط التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية متزايدة.

ويعرب التحالف عن فخره بتولي أحد أعضائه القياديين هذا الدور الريادي، لما له من أثر في نقل صوت الشعوب العربية والمجتمعات المدنية والفاعلين في العمل الخيري والتنموي إلى المحافل البرلمانية الدولية، ويؤكد أن هذا المنصب سيساهم في تعزيز مسارات التنمية العادلة، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الإنساني في إقليم المتوسط.