أسقفية الخدمات العامة تنفذ تدريبا متخصصا لمدرسات حضانات لتعزيز قدرات النشء

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تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيًا لتمكين الطفولة المبكرة، نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية برنامج "إطلاق قدرات النشء" والذى يعتبر تدريبًا أساسيًا لمدرسات الحضانات بمركزي "حجازة" و"سلامون" التابعين لمراكز تنمية الأسرة والطفل.

ركز التدريب على تطوير المهارات التدريسية الحديثة، مع تدريب عملي على تطبيق منهج المنتسوري، الذي يُعد من أبرز الأساليب التعليمية التي تعزز استقلالية الطفل وتطوره من خلال التعلم العملي والأنشطة الحسية.

وخلال البرنامج، اكتسبت المدرسات خبرات في تصميم بيئة تعليمية محفزة للأطفال، خاصة في مجالات الحساب واللغة وتنمية المهارات الحياتية، إلى جانب استخدام وسائل الإيضاح اللازمة لإثراء اليوم التعليمي داخل الحضانة.

يأتي هذا التدريب في إطار سعي مؤسسة أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني لتعزيز جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتمكين الكوادر التربوية في المجتمعات المحلية، بما يسهم في تنمية النشء وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.



أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تنفذ تدريب متخصص لمدرسات حضانات حجازة وسلامون (1)



أسقفية الخدمات العامة عضو التحالف الوطني تنفذ تدريب متخصص لمدرسات حضانات حجازة وسلامون (2)