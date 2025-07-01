شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ يُظهر حرفية عالية واستعداد مؤسسى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، بما تضمنه إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الإعلان اتسم بالحرفية والانضباط، ويُعبر عن استعداد مؤسسي ومتحضر لإدارة استحقاق دستوري مهم.

وقال سليمان، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أوضحت اليوم موعد دعوة الناخبين للانتخاب، وبدء تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الخميس القادم وحتى العاشر من يوليو، يليها إعلان القوائم المبدئية للمترشحين يوم الحادي عشر من الشهر ذاته، ثم تستكمل باقي الإجراءات تباعًا، من بينها فترات التنازل، والدعاية، والصمت الانتخابي، ثم إجراء التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و2 أغسطس، ويومي 4 و5 أغسطس للناخبين بالداخل، مع تحديد جولة الإعادة وإعلان النتائج لاحقًا.

وأكد المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن ما تم الإعلان عنه يعكس أداءً منضبطًا واحترافيًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعمل على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية، في إطار قانوني وتنظيمي واضح.

وأضاف: "الجدول الزمني المعلن يليق بانتخابات مجلس الشيوخ، ويعكس نضج التجربة الانتخابية في مصر، ويُعد امتدادًا لصورة مشرفة سبق أن رآها العالم في انتخابات الرئاسة المصرية"، معربًا عن أمله في أن تخرج الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ بمشهد يليق بالدولة المصرية وتاريخها السياسي.