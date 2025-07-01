شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: جاهزون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على غالبية المقاعد والان مع تفاصيل الخبر

رحب حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بالجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا جاهزيته التامة لخوض هذا الاستحقاق الدستورى، سواء عبر القائمة الوطنية الموحدة أو على المقاعد الفردية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل محطة محورية فى استكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية وتعزيز دور السلطة التشريعية، مشددا على أهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتقديم نماذج وطنية قادرة على خدمة المواطن المصرى.

وأكد أن الحزب انتهى من مشاوراته التنظيمية لاختيار مرشحيه للدوائر الفردية، بما يضمن تمثيلا حقيقيا يعكس أولويات الشارع المصرى، مشيرا إلى أن استعداداته الانتخابية تتضمن خطة عمل تنظيمية، ولوجستية، وبرنامجا انتخابيا يعكس مبادئه ورؤيته الوطنية.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود، أن الحزب حريص على خوض الانتخابات ضمن تحالف القائمة الوطنية الموحدة، إيمانا بضرورة العمل المشترك وتوحيد الصف الوطنى في مواجهة التحديات، داعيا إلى أن تُجرى الانتخابات في أجواء نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

واختتم رئيس الحزب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع القوى السياسية الالتزام بالمسئولية الوطنية والتنافس الشريف الذي يليق بمكانة مصر وشعبها.