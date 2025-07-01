شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: لدينا قدرات تنظيمية وخبرات تراكمية تمكننا من خوض أى معركة انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن، إن الحزب لديه قدرات تنظيمية وخبرات تراكمية تمكنه من خوض أى معركة إنتخابية من حيث إدارة هذه المعركة أو تكليف كوادرها بسهولة.

وأضاف عصام هلال، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن "الحزب يقدر دور مجلس الشيوخ وأهميته ولذلك بدأنا بغرفة عمليات والتى تنطلق من بنية تنظيمية تتابع البنية التنظيمية للحزب، والحمد لله نمتلك بنية فى جميع المحافظات"، موضحا أنه يتم متابعتها من حيث الاستعداد للانتخابات المقبلة.

ولفت عصام هلال إلى أن الاستعداد للانتخابات تبدأ من التوعية بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات، وأهمية حضور الانتخابات المقبلة وأن الناخب له دور مهم فى مساندة الدولة المصرية قبل مساندة أى حزب سياسى.

وأوضح أن المقاعد الفردية لها محددات فى اختيار الأعضاء أو من يمثلها فى الانتخابات وهى الكفاءة والشفافية وحسن السير والسلوك والقدرة على تمثيل المواطن وتنفيذ رؤية الحزب المؤيدة للدولة المصرية والمؤسسات الوطنية.