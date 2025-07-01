شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلى يهنئ مؤسسة الجود الخيرية بحصولها على شهادة ISO فى إدارة الجودة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني إلى مؤسسة الجود الخيرية - عضو التحالف الوطني - بمناسبة حصولها على شهادة ISO 9001:2015 في نظم إدارة الجودة، والصادرة عن ISOQAR Alcumus، وذلك في خطوة تعكس التزام المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في أدائها المؤسسي.

ويؤكد التحالف أن هذا الإنجاز يُجسّد قدرة "الجود الخيرية" على تقديم خدمات تنموية فعالة تصل إلى مستحقيها بكفاءة ومهنية عالية، مما يعزز من مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة داخل منظومة العمل الأهلي في مصر.

التحالف الوطني يعتز بوجود مؤسسة الجود ضمن أعضائه، مشيدًا بما تبذله من جهود في مجالات التنمية المجتمعية، ومتمنيًا لها مزيدًا من النجاح والتقدم في مسيرتها الخيرية والإنسانية.