ترامب: الشعب السوري يقوده رجل قوي وطيب ورفعت العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الى أن "الشعب السوري عظيم ويقوده رجل قوي وطيب ورفعت العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة". ولفت ترامب، الى أننا "تمكنا من التخلص من آثار سياسات بايدن في مجالي الطاقة والإنفاق والأسعار آخذة في الانخفاض، ونجحنا إلى حد بعيد في خفض أسعار الطاقة ما انعكس على أسعار المواد الأساسية".

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