صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي "أنّه رصد صاروخًا أُطلق من اليمن تجاه الأراضي الإسرائيليّة، وتعمل أنظمة الدّفاع على اعتراض التّهديد"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تفعيل الإنذارات في عدّة مناطق من البلاد، بعد إطلاق الصّاروخ من اليمن".
بدورها، ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في تل أبيب الكبرى والقدس ووسط إسرائيل".
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