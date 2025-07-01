قائد الجيش وقّع مشاريع إنمائية ضمن إطار التعاون العسكري المدني "CIMIC" بدعم من السلطات الهولندية

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen بحضور الملحق العسكري الهولندي المقدم Vincent Van Ophem، وممثلين عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن DCAF، وتناول البحث آخر التطورات.

كما وقّع العماد هيكل والسفير Mollen مشاريع إنمائية ستُنَفَّذ ضمن إطار ​التعاون العسكري​ المدني CIMIC بدعم من السلطات الهولندية، وذلك عن طريق المركز المذكور.

كذلك استقبل قائد الجيش مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية Romaric Roignan يرافقه السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كما استقبل رئيس وقائد بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، في زيارة بمناسبة توليه مهمته في لبنان، وتم تأكيد الاستمرار في التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.