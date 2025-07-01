استقبل وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله، وتناول اللّقاء "البحث في الدّور الحيوي الّذي تضطلع به قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنّظام، وتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق اللّبنانيّة"، بحسب بيان مكتب الحجار.
وإذ ثمّن الحجّار "جهود الضبّاط والعناصر وتضحياتهم"، شدّد على "أهميّة مواصلة العمل ضمن أعلى درجات الانضباط والاحتراف، بما يضمن حماية المواطنين وتطبيق القانون بكل شفافيّة وعدالة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار استقبل عبدالله مثمنًا جهود قوى الأمن: لمواصلة العمل بانضباط واحتراف لحماية المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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