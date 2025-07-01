شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب منصور: لا نوافق على مشروع قانون الإيجار القديم لعدم وجود بيانات دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب، أن ما حدث اليوم وأمس لمناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب نموذج لكيفية مناقشة القوانين، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت أثناء المناقشة تتحدث عن كيفية التعامل لتوفير مساكن حال تطبيق قانون الإيجار القديم.

وشدد إيهاب منصور، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، المذاع على قناة الحياة، على إنهم لا يستطيعون الموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم فى ظل عدم وجود بيانات دقيقة من الحكومة بشأن المشكلة وكل تفاصيلها، مؤكدا أنه لا يعتقد أن الحكومة لديها بيانات إضافية لحل مشكلة الإيجار القديم.

وقرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مع الدعوة إلى جلسة غدا لاستكمال المناقشات، جاء ذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة فى الدكتور عبد الهادى القصبى، بتأجيل مشروع القانون.