شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: نرصد التغيرات والوضع الاقتصادى والسياسى والإقليمى بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، أن أمانة الشؤون السياسية هى الأمانة الوحيدة فى الحزب عن باقى الأحزاب، وهى أمانة معنية بتقديم تقدير موقف للمشهد الداخلى والإقليمى والدولى ومدى تأثيراته على الساحة الداخلية وعلى تحقيق التنمية من عدمه.

وأضافت سماء سليمان، خلال حلولها ضيفة ببرنامج الشارع النيابى المذاع على قناة إكسترا نيوز: نحن نستشرف التهديدات والمخاطر التى من الممكن أن يكون لها تأثير بشكل أو بآخر على أحداث كثيرة منها الانتخابات الرئاسية حيث تزامن معها طوفان الأقصى.

تابعت سماء سليمان، نحن نرصد الآن كل التغيرات والتطورات التى تحدث والوضع الاقتصادى فى الدولة فضلا عن الوضع السياسى والإقليمى، لافتا إلى أن الحزب يستعد للانتخابات المقبلة من عام 2020 وليس من الآن، ومنذ الانتهاء من نتيجة مجلسى الشيوخ والنواب، كما أن الأمانة تقوم بالتطوير مع الأمانات الأخرى فى الحزب وخاصة المركزية.