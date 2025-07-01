شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين ينفي صور متداوله ل‎تصادم قطارين والان مع تفاصيل الخبر

نفى مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، ما تداوله بعض حسابات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي من صور، تدّعي تصادم قطارين رقم 336 المتجة من المنصورة إلى القاهرة وقطار 261 القاهرة الاسماعيلية بالقرب من كوبري الجديد بالزقازيق،



وأكد المركز في بيان له أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نفت ما تم تداوله، وأكدت الهيئة بأن الخبر عار تماماً من الصحة ولا أساس له وأن الصورة المصاحبة للخبر صورة قديمة وأن حركة القطارات منتظمة على كافة خطوط شبكة السكك الحديدية.

وكانت نقابة الإعلاميين أعلنت سابقًا عن إطلاق مركز متخصص لمكافحة الشائعات، بالإضافة إلى استراتيجية شاملة للسيطرة على فوضى السوشيال ميديا.



وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها حماية النسيج الاجتماعي من خلال الحد من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة التي تؤدي إلى التفرقة والانقسام، وتعزيز الثقة في المؤسسات من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والموثوقة، وبناء علاقة مبنية على الثقة بين المؤسسات الرسمية والمواطنين، ودعم جهود التنمية من خلال مواجهة الحملات المغرضة التي تستهدف إعاقة جهود التنمية، وتحسين صورة مصر عالميًا من خلال تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عن مصر في الخارج.