شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا للقرار الجمهوري.. سلافة جويلي تبدأ مهامها مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية للتدريب وطاهر نصر نائبًا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بدء الدكتورة سلافة جويلي، اليوم الثلاثاء، مهامها كمدير تنفيذي لـ الأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور طاهر نصر، مهامه كنائب للمدير التنفيذي للأكاديمية.

وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر بتعيينهما لقيادة الأكاديمية في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية الوطنية على موقع التواصل الاجتماعي، وأكدا أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على استمرار مسيرة الأكاديمية كمنصة وطنية لصناعة الكوادر وبناء قيادات المستقبل، بروح جديدة ورؤية متجددة، وبداية لمرحلة جديدة من العطاء الوطني في الاكاديميه الوطنية للتدريب.

وتابعت : تتمنى الأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع العاملين بها لهما التوفيق في أداء مهامهما، والمزيد من النجاحات في خدمة الدولة المصرية.



