اسطفان: اقتراع المنتشرين لـ128 نائبًا حق دستوري أصيل وسنواصل النضال لتثبيته

أكّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النّائب الياس اسطفان، أنّ "اقتراع المنتشرين لـ128 نائبًا ليس مطلبًا جديدًا ولا امتيازًا استثنائيًّا، بل حق دستوري أصيل ينبع من مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز في الإقامة أو الانتماء السّياسي".

وشدّد في تصريح، على أنّ "المغترب ليس صندوقًا ماليًّا يُستدعى عند الحاجة، بل مواطن كامل الحقوق، وصوته جزء لا يتجزّأ من السّيادة الشّعبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "لبنان المنتشر هو رئة لبنان المقيم، وصوته يجب أن يُسمع كاملًا. سنواصل النّضال لتثبيت هذا الحق، دستورًا وقانونًا وممارسة".