أعلنت قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة سهلات الماء – الهرمل المواطن (م.ه.) كونه مطلوب توقيفه بجرم الخطف والسلب، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا".
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم تشكيل عصابة سرقة دراجات نارية، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توقيف مواطنَين في الهرمل والضاحية الجنوبية لارتكابهما جرائم مختلفة منها تشكيل عصابة خطف وسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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