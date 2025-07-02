جرحى نتيجة إشكال فردي تطور إلى تضارب بالأيدي والعصي في حارة صيدا

وقع إشكال فردي في بلدة ​حارة صيدا​، تطوّر سريعًا إلى تضارب بالأيدي والعصي، ما أدّى إلى وقوع عدد من الجرحى، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وأفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، نقلًا عن شهود، بأنّه "سُمع خلال الإشكال دوي طلقات ناريّة، فيما سارعت الأجهزة الأمنيّة إلى التدخّل وفرض طوق في المكان، وبدأت بملاحقة الفاعلين لتوقيفهم والتّحقيق في ملابسات الحادث".