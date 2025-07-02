ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "القوّات الإسرائيليّة تقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشّاشة، من موقع الرّاهب في اتجاه المنطقة الحرجيّة عند أطراف بلدة ​عيتا الشعب​ (خلّة وردة) في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر القوات الإسرائيلية تنفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب باتجاه أطراف عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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