رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: أمام تراجع الحكومة عن وعودها سنعود إلى الصفر

أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أنه "إذا أردت مؤشراً يقيس مدى جدية الحكومة ورئيسها ووزرائها في تنفيذ وعودهم ،فاقسم عدد وعودهم المنفذة على تلك التي لم تنفذ، لتظهر لك نسبة "جدية الوفاء بالوعود".

ولفت طليس، الى أنه "في حالة حكومة الاصلاح والانقاذ لا تصح هذه المعادلة لأنها النتيجة هي "صفر" فهي لم تعد سوى بأمر واحد يتعلق بحقوق مكتسبة للسائقين ولم تنفذ وعدها "اليتيم".

وقال "أمام هذا الواقع نؤكد لكم أنه كما عدتم عن تنفيذ الوعود سنعود نحن أيضاً الى الصفر انتظرونا".