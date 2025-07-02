أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، أنه "إذا أردت مؤشراً يقيس مدى جدية الحكومة ورئيسها ووزرائها في تنفيذ وعودهم ،فاقسم عدد وعودهم المنفذة على تلك التي لم تنفذ، لتظهر لك نسبة "جدية الوفاء بالوعود".
ولفت طليس، الى أنه "في حالة حكومة الاصلاح والانقاذ لا تصح هذه المعادلة لأنها النتيجة هي "صفر" فهي لم تعد سوى بأمر واحد يتعلق بحقوق مكتسبة للسائقين ولم تنفذ وعدها "اليتيم".
وقال "أمام هذا الواقع نؤكد لكم أنه كما عدتم عن تنفيذ الوعود سنعود نحن أيضاً الى الصفر انتظرونا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: أمام تراجع الحكومة عن وعودها سنعود إلى الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.