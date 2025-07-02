تعميم لحاكم مصرف لبنان يتعلق بتأمين المساواة في التسديد لوادئع بالعملات الأجنبية

أصدر حاكم ​مصرف لبنان​ كريم سعيد، تعميمًا حمل الرّقم 13729، يتعلّق بتأمين المساواة في التّسديد لوادئع بالعملات الأجنبيّة. وينصّ التّعميم على: "مع مراعاة أحكام القانون رقم 283 تاريخ 12/04/2022، يُطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان، الامتناع عن تسديد أيّة مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبيّة المكوَّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019، سواء كانت مكوَّنة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التّاريخ، بما يتجاوز السّقوف المحـدَّدة في النّصوص التّنظيميّة الصّادرة عن مصرف لبنان، وذلك دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطيّة المسبقة".

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