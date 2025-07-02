رسامني بحث مع "MEAS" و"خطيب وعلمي" بتطوير طريق المطار والتقى نائبين ووزراء سابقين

عقد وزير الأشغال العامّة والنّقل ​فايز رسامني​ في مكتبه، اجتماعًا مشتركًا وتنسيقيًّا مع وفد من شركة "MEAS" وشركة "خطيب وعلمي"، تمّ خلاله البحث في مشروع تطوير طريق ​مطار بيروت الدولي​ وتأهيلها، ضمن خطّة الوزارة من أجل تحسين مداخل العاصمة وتسهيل حركة المرور.

وعرض رسامني مع الوزير السّابق علي حمية، التطوّرات الرّاهنة وملفّات إنمائيّة.

كما استقبل الوزير السّابق هكتور حجار، وتناول البحث شؤونًا تُعنى بها الوزارة.

إلى ذلك، التقى رسامني النّائب جورج عدوان، وعرض معه المستجدّات وشؤونًا إنمائيّة.

ثمّ اجتمع مع النّائب جيمي جبور، وأجرى معه جولة أفق تناولت التطوّرات والمستجدّات الرّاهنة في البلاد. كما تطرّق البحث إلى حاجات إنمائيّة مناطقيّة.

واستقبل رسامني كذلك الوزير السّابق يوسف سلامة، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلميّة شادي عبدالله.