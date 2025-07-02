نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن "قطر سلمت إسرائيل وحماس اقتراحا محدثا لصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، والاقتراح يتضمن في الأساس تغييرات في صياغة عدد من البنود وليس تغييرات جوهرية".
ونقل الموقع، أن "الاقتراح الجديد يتيح فرصة جيدة للانتقال لمحادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وحماس لم ترد بعد على الاقتراح الجديد والمفاوضات ستكون طويلة وصعبة ومتوترة
كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: حماس لم ترد بعد على الاقتراح الجديد والمفاوضات ستكون طويلة وصعبة ومتوترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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