"بوليتيكو": البنتاغون أوقف شحنات بعض الأسلحة لأوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض المخزون

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة عن مصادر مطّلعة، قولها إنّ "وزارة الدفاع الأميركية (​البنتاغون​) أوقفت شحنات بعض صواريخ الدّفاع الجوّي والذّخائر الدّقيقة الأخرى إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من أنّ مخزونات الأسلحة الأميركية قد تراجعت إلى مستوى منخفض للغاية".

وذكرت الصّحيفة أنّ "هذا القرار قد اتخذه رئيس السّياسات في البنتاغون إلبريدج كولبي (Elbridge Colby)، وجاء بعد مراجعة مخزونات الذّخائر في البنتاغون، ممّا أثار مخاوف من أنّ العدد الإجمالي لقذائف المدفعيّة وصواريخ الدّفاع الجوّي والذّخائر الدّقيقة كان في انخفاض، وفقًا لثلاثة أشخاص مطّلعين على القضيّة".

وأوضح هؤلاء الأشخاص أنّ "القرار الأوّلي بحجب بعض المساعدات الّتي وعدت بها إدارة الرّئيس الأميركي السّابق جو بايدن، جاء في أوائل حزيران 2025، لكنّه لم يدخل حيّز التّنفيذ سوى الآن، في الوقت الّذي تتصدّى فيه أوكرانيا لبعض أكبر الهجمات الرّوسيّة بالصّواريخ والطّائرات بدون طيّار، على أهداف مدنيّة في كييف وأماكن أخرى".