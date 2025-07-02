وزارة البترول المصرية: نتابع حادث انقلاب بارج بحري بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، "أنّها تلقّت منذ قليل بلاغًا من شركة "أوسوكو"، يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "في ضوء المتابعة الفوريّة للحادث، توجّه وزيرا البترول والعمل على رأس فريق من قيادات الوزارتَين إلى موقع الحادث، للوقوف ميدانيًّا على تطوّرات الموقف، ومتابعة عمليّات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فوريّة للتّعامل مع الحادث"، مؤكّدةً "أنّها تتابع تطوّرات الموقف لحظةً بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللّازمة بالتّنسيق مع الجهات المختصّة والشّركات التّابعة لها بالمنطقة".