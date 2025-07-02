جنبلاط تداول هاتفيًا مع بوغدانوف بشؤون المنطقة وتحديدًا الوضع في سوريا ولبنان

جرى اتصال هاتفي بين الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ ونائب وزير الخارجيّة الرّوسيّة ​ميخائيل بوغدانوف​، تمّ خلاله التّداول في شؤون المنطقة، وتحديدًا الوضع في سوريا ولبنان.

وتم الاتفاق بين جنبلاط وبوغدانوف على استمرار التّواصل بينهما.

وكان جنبلاط قد تلقّى اتصالًا من سفير لبنان لدى روسيا السّفير شوقي بو نصار.