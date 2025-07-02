جرى اتصال هاتفي بين الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونائب وزير الخارجيّة الرّوسيّة ميخائيل بوغدانوف، تمّ خلاله التّداول في شؤون المنطقة، وتحديدًا الوضع في سوريا ولبنان.
وتم الاتفاق بين جنبلاط وبوغدانوف على استمرار التّواصل بينهما.
وكان جنبلاط قد تلقّى اتصالًا من سفير لبنان لدى روسيا السّفير شوقي بو نصار.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط تداول هاتفيًا مع بوغدانوف بشؤون المنطقة وتحديدًا الوضع في سوريا ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.