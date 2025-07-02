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القانون يحدد شروط الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لأعضاء "الشيوخ"

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القانون يحدد شروط الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية لأعضاء "الشيوخ"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:00 ص

نصت المادة ( ٤٥ ) من قانون مجلس الشيوخ على أنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالا أو يحصل علي تسهيل ائتماني أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول علي أى مزايا إضافية، ويشترط إخطار مكتب المجلس

ويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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