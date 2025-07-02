الأرصاد الجوية: الطقس غدًا مشمس إلى قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة بالداخل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة، ورياح ناشطة شمال شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة". وحذّرت من "خطر تجدّد الحرائق في المناطق الشّرقيّة والشّماليّة بسبب الرّياح".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الأربعاء مشمس إلى قليل الغيوم، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة في الدّاخل بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق السّاحليّة والجبليّة، وتنشط الرّياح في المناطق الشّرقيّة والشّماليّة لتصل إلى حدود الـ60 كلم/س، كما يتشكّل ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة ليلًا، بحيث تكون دون معدّلاتها لشهر تمّوز".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، وترتفع نسبة الرّطوبة فيزيد الشّعور بالحرّ على السّاحل. يتشكّل الضّباب على المرتفعات، فتسوء معه الرّؤية أحيانًا في الفترة المسائيّة، وتنشط الرّياح خاصّةً في المناطق الدّاخليّة".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الجمعة قليل الغيوم، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق السّاحليّة والجبليّة، وانخفاض بنسبة الرّطوبة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم السّبت قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً شمالي البلاد وفي الدّاخل".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س وتنشط أحيانًا في شمال شرق البلاد فتقارب الـ60 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و70%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج إلى مائج أحيانًا؛ وحرارة سطح المياه 27 درجة مئويّة".