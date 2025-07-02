شكرا لقرائتكم خبر عن سورة يوسف عليه السلام وعلاقتها بمبادئ القانون الجنائى.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " سورة يوسف والقانون الجنائي"، استعرض خلاله علاقة سورة سيدنا يوسف – عليه السلام – بالقانون الجنائى والتي تضمنت تضمنت قيم العدالة الجنائية، والشرعية الإجرائية، وقيمة الدليل فى الإثبات الجنائي، ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، فمن منا لم يقرأ سورة يوسف على أنها أحسن القصص – كما ورد عن النبى – ولكن كثير منا لم يتطرق للأسس العلمية التى سردتها تلك السورة من خلال تقويم أداء الانسان في خلافة الأرض وإدارة وتنظيم شؤونه ضمن قواعد مجتمعية عادلة.

وعندما نتأمل الأيات من سورة يوسف عليه السلام نستنتج أن نبي الله يوسف قد طبق عدة مبادئ من مبادئ القانون الجنائي، ومدى التزامه واحترامه للقانون، رغم ما يتمتع به من منصب الرئيس التنفيذي الاعلى في البلاد، فالمعلوم أن من المبادئ العامة لقانون العقوبات هو مبدأ الشرعية الجزائية "لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص"، والمبدأ الأخر النطاق الشخصي لتطبيق قانون العقوبات وهذا المبدأ استثناء على المبدأ الأصل الذي يقضي بأن تطبق الدولة قانونها داخل اقليمها الخاضع لسيادتها، ولكن في ظروف ينص عليها القانون تطبق الدولة قانونها على بعض مواطنيها ولو كانوا في دولة أجنبية والحديث في هذا الموضوع كثير.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على سورة يوسف عليه السلام، وعلاقتها بالقانون الجنائي، فسورة يوسف كريمة تتضمن مبادئ حاكمة لما استقرت عليها النظم القانونية الحديثة في قوانين الإجراءات الجنائية من مبادئ عليا تعكس الحرص على قيم العدالة الجنائية والشرعية الإجرائية وقيمة الدليل في الإثبات الجنائي وعلى مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة وعلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولكن الذي يهمنا لدى التأمل في بعض آيات القران وعلى وجه التحديد في سورة يوسف يتبين لنا مدى احترام نبي الله يوسف عليه السلام والتزامه بمبادئ القانون.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"سورة يوسف والقانون الجنائي".. تضمنت قيم العدالة الجنائية.. والشرعية الإجرائية.. وقيمة الدليل فى الإثبات الجنائي..ومبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة.. وترسيخ مبدأ سيادة القانون.. ومبادئ أخرى





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