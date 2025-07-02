شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية بانتخابات "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

يعقد حزب الجيل الديمقراطي اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الأمانة العامة للحزب، برئاسة ناجي الشهابي، رئيس الحزب، وبحضور أعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات واللجان الحزبية والنوعية، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة لعام 2025.

ويناقش الاجتماع تقارير الأداء الصادرة عن أمانات التنظيم والانتخابات في المحافظات، والتي استعرضت مستوى الجاهزية الميدانية للحزب ومدى تفاعل كوادره مع المواطنين، إضافة إلى آليات التنسيق بين اللجان النوعية والتنظيمية. وأشاد الحاضرون بحالة التفاعل الإيجابي التي يشهدها الحزب في الشارع المصري، وبالجهود المبذولة على الأرض من قبل أمانات الحزب في المحافظات المختلفة.

وأكد "الشهابى"، أن حزب الجيل الديمقراطي قرر الدفع بـ23 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، يمثلون نخبة من الكوادر الوطنية التي جرى تأهيلها سياسيًا وتنظيميًا، وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والخبرة والانتماء الوطني، والقدرة على تمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة المجلس.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحزب أن برنامج الجيل الانتخابي الذي يتبناه مرشحوه في انتخابات الشيوخ يرتكز على مجموعة من المحاور الجوهرية، في مقدمتها: دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الدستورية، تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة في كل ربوع الوطن. كما يشمل البرنامج دعم مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والارتقاء بدور مجلس الشيوخ كمؤسسة تشريعية مساندة تساهم في صناعة السياسات العامة الرشيدة، وتطرح البدائل الوطنية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ودعا رئيس الحزب، أمناء المحافظات إلى تكثيف الحملات الميدانية في المرحلة المقبلة، والتركيز على نشر البرنامج الانتخابي للحزب والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشددًا على أن خوض انتخابات مجلس الشيوخ يتم بروح وطنية خالصة، تنطلق من إيمان الحزب بأن المجلس يمثل منصة حيوية للحوار الوطني وصياغة السياسات العامة والتشريعات التي تعزز استقرار الدولة وتحمي أمنها القومي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة الجولات الميدانية، والتفاعل الجماهيري، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة، بما يليق بتاريخ حزب الجيل الديمقراطي ورسالته الوطنية.