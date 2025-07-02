شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مناقشات قانون الإيجار القديم اليوم ستخرج بحلول مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالهدوء خلال مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.

وقال رئيس المجلس للأعضاء: أى استفسار بهدوء ونتلقى الرد عليه من الحكومة في هدوء للاستفادة من المناقشة، وأرجو الالتزام بنظام الجلسة طبقا للائحة، وسوف يكون في مناقشة مواد مشروع القانون الحلول المناسبة، أرجو الهدوء.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.