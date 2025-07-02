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رئيس "النواب" بعد إقرار قانون الإيجار القديم نهائيا: شكرا للحكومة والأعضاء

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رئيس "النواب" بعد إقرار قانون الإيجار القديم نهائيا: شكرا للحكومة والأعضاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الأربعاء، 02 يوليو 2025 02:48 م

 

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.

وقال رئيس مجلس النواب بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون: "شكرا للحكومة شكرا للجنة والنواب"

ومازح رئيس مجلس النواب الأعضاء عند التصويت نهائيا على مشروع القانون وقوفا، قائلا لهم: "سلام على النشاط".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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