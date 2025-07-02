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استدعاء الممثل القانونى لقناة "المحور" لبحث مخالفات برنامج "90 دقيقة"

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استدعاء الممثل القانونى لقناة "المحور" لبحث مخالفات برنامج "90 دقيقة"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان علي

الأربعاء، 02 يوليو 2025 03:01 م

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاعة يوم 1 يوليو الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

يأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وقرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعده، لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقاً للقانون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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