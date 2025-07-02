شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء الممثل القانونى لقناة "المحور" لبحث مخالفات برنامج "90 دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة «المحور» بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «90 دقيقة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاعة يوم 1 يوليو الجاري، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

يأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وقرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين برئاسة النائب طارق سعده، لإعمال شئونها في هذا الأمر طبقاً للقانون.