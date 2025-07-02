شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يجتمع غدا لحسم مرشحى الشيوخ ووضع خطة الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف سيعقد اجتماعًا موسعًا غدا الخميس المقبل، وذلك بمشاركة رؤساء وقيادات الأحزاب الأعضاء، لمناقشة واعتماد الأسماء النهائية لمرشحي التحالف في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، إلى جانب مناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالمرحلة القادمة.

وأوضح "مطر"، أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للجدول الزمني الرسمي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يبدأ بفتح باب الترشح اعتبارًا من السبت المقبل، مؤكدًا أن التحالف كان قد بدأ فعليًا منذ عدة أسابيع في إعداد الكوادر، وتجهيز ملفات المرشحين، وفقًا لمعايير الانضباط السياسي والكفاءة والقدرة على التواصل الجماهيري.

وأشار إلى أن الاجتماع المقرر عقده بمقر حزب الريادة، يأتي بدعوة من الأستاذ كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين التنظيم بالتحالف، وبحضور عدد كبير من قيادات وأمناء الأحزاب المشاركة، فضلًا عن أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات، في إطار سعي التحالف إلى حسم القوائم بشكل نهائي، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا وقويًا على الساحة البرلمانية.

وشدد "مطر" على أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، يخوض هذا الاستحقاق الدستوري المهم برؤية موحدة تعكس روح العمل الوطني المشترك، وبهدف ترسيخ التعددية الحزبية ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات، وتعزيز المشاركة السياسية الفعالة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيشهد كذلك مناقشة خطة التحالف الإعلامية والدعائية خلال فترة الدعاية الانتخابية، وتوزيع المهام بين الأحزاب واللجان المختصة، لضمان تواصل فعّال مع المواطنين في مختلف المحافظات، وعرض البرامج والرؤى التي يتبناها مرشحو التحالف.

وأكد على أن التحالف يضع نصب عينيه تمثيل كل فئات المجتمع داخل الغرفة الثانية للبرلمان، خاصة الشباب والمرأة، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مفتوح مع عدد من القوى الوطنية الأخرى لضمان خوض الانتخابات بصورة مشرفة تعكس وعي الأحزاب واستعدادها لخدمة الوطن.