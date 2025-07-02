وكيف حطّ هذا الثعبان على متن طائرة "فيرجن"؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عُثر على ثعبان أثناء صعود ركاب رحلة فيرجن أستراليا رقم VA337 في مطار ملبورن متجهين إلى بريزبين.

تأخرت رحلة في أستراليا لمدة ساعتين بعد العثور على ثعبان متسلل في مخزن الشحن بالطائرة.

وقال صائد الثعابين، مارك بيلي، إنه ظن أنه قد يكون سامًا عندما اقترب منه في مخزن الشحن المظلم "لكن تبين أنه ثعبان أخضر غير ضار بطول 60 سم".

وقال السيد بيلي: "لم أدرك أنه ليس سامًا إلا بعد أن أمسكت بالثعبان. حتى تلك اللحظة، بدا لي خطيرًا جدًا".

وأضاف بأنه عندما دخل مخزن الشحن، كان الثعبان نصف مختبئ خلف حاجز، وكان يخشى أن يتسلل إلى عمق أكبر في الطائرة.

وقال لقناة سكاي نيوز: "كانت لديّ فرصة واحدة للإمساك به، ولو نجا مني لدخل إلى الألواح، وكان من الصعب جدًا الإمساك به". وأضاف: "الثعابين سريعة الحركة، رفيعة ورشيقة".

وقال السيد بيلي إنه أخبر مهندس طائرات وموظفي شركة الطيران أنه سيتعين عليهم إخلاء الطائرة إذا اختفى الثعبان داخلها.

وأوضح في مقابلة منفصلة: "قلت لهم إن لم ألتقطه دفعة واحدة، فسيتسلل عبر الألواح، وسيتعين عليكم إخلاء الطائرة لأنني في تلك المرحلة لم أكن أعرف نوع الثعبان".

التقاط الثعبان

وأضاف: "لكن لحسن الحظ، أمسكته من المحاولة الأولى والتقطته. لو لم ألتقطه في تلك المرة الأولى، لكنت أنا والمهندسون نُفكك طائرة بوينغ 737 بحثًا عن ثعبان حتى الآن".

وقال السيد بيلي إنه نظرًا لأن الثعبان موطنه الأصلي منطقة بريزبين، فإنه يشتبه في أنه صعد على متن الطائرة داخل حقيبة أحد الركاب وهرب.

وقال : "من النادر جدًا وجود ثعابين على متن الطائرة".

وأشار بيلي إلى أنه لأسباب تتعلق بالحجر الصحي، لا يمكن إعادة الثعبان إلى البرية.

وقد سُلّم هذا الحيوان، وهو من الأنواع المحمية، إلى طبيب بيطري في ملبورن لإيجاد منزل له مع مربي ثعابين مرخص.