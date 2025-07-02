ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام، مع اقتراب موعد التاسع من تموز لمعاودة فرض رسوم جمركية هي الأشد على عشرات من الشركاء التجاريين.
واشار ترامب في تصريح له على منصته "تروث سوشال"، الى انه "توصل للتو الى اتفاق تجاري مع فيتنام. التفاصيل لاحقا".
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