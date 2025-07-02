أفادت وكالة الأنباء السورية- "سانا"، عن "انفجارات مجهولة قرب بلدة الفوعة شمالي ​إدلب​". وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة ​حماة​ قوله إنّ "انفجارًا وقع في بلدة جبرين ناجم عن احتراق صهريج وقود وأسفر عن ارتقاء عدد من المدنيين وجرح آخرين". وذكر المصدر للوكالة أنّ "فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار".

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء السورية: انفجارات مجهولة قرب بلدة الفوعة شمالي إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.