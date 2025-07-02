نتانياهو بعد دعوة ترامب لوقف إطلاق النار: لن تكون هناك حماس لقد انتهى الأمر

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالقضاء على حركة "​حماس​"، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

واوضح نتنياهو خلال اجتماع "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر".

وأكد ترامب أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة.