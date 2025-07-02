الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد".

وحذرت من "خطر تجدد ال​حرائق​ في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الداخلية".

وذكرت أن "طقس الجمعة قليل الغيوم وانخفاض درجات الحرارة الدنيا بشكل بسيط خلال الليل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر نهارًا".

واضافت ان "طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة شمال البلاد و في الداخل".