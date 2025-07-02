وزير الدفاع التقى خواجة وبحث مع المطران كفوري أهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار

استقبل وزير الدفاع اللواء ​ميشال منسى​ في مكتبه في اليرزة اليوم النائب محمد خواجة، وجرى خلال اللقاء البحث في أوضاع المؤسسة العسكرية وسبل دعمها في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى التطرق إلى الملفات الاجتماعية والوطنية ذات الأولوية.

كما استقبل منسى راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري، وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية "دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وعلى العلاقة المتينة بين المؤسسة العسكرية والمكونات الروحية في لبنان".

والتقى منسى كلاً من الوزير السابق زياد المكاري، والشيخ روي عيسى الخوري، وجرى التباحث في شؤون وطنية عامة، مع التأكيد على دعم الجيش اللبناني كضامن للأمن والوحدة الوطنية