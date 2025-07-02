رجّي استقبل وفدا من مطارنة الابرشيات المارونية في بلدان الانتشار وعرض معهم أوضاع أبناء الجاليات اللبنانية

استقبل ​وزير الخارجية​ والمغتربين يوسف رجّي وفدا من ​مطارنة الابرشيات​ المارونية في بلدان الانتشار، ضم المطارنة ادغار ماضي (البرازيل)، أنطوان شربل طربيه (اوستراليا)، يوحنا حبيب شامية (الارجنتين) وسيمون فضول (أفريقيا الوسطى والغربية). ورافق المطارنة وفدّ من المنتشرين في البرازيل واوستراليا، ورئيسة المؤسسة المارونية للانتشار السيدة روز شويري ونائبة الرئيسة السيدة هيام بستاني، وجرى خلال اللقاء عرضٌ لشؤون أبناء ​الجاليات اللبنانية​.

وأشاد الوزير رجّي بالدور الكبير والأساسي الذي يضطلع به مطارنة الانتشار في الحفاظ على أواصر العلاقة بين المنتشرين ولبنان وعلى ارتباطهم بجذورهم، وبوقوف المنتشرين الدائم الى جانب وطنهم.

من جهتهم، شكر المطارنة الوزير رجّي ووزارة الخارجية والمغتربين على دورها المحوري في ربط الجاليات اللبنانية بالوطن الأم وبمؤسساته الرسمية، ورعاية مصالح اللبنانيين في الخارج وتسهيل شؤونهم. ونقل المطارنة رغبة اللبنانيين المنتشرين في إلغاء المادّة 112 من قانون الانتخاب الحالي بشكل نهائي، وتمسّكهم بحقّهم في الإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابيّة. وأعرب المطران طربيه، متحدثاً باسم الوفد، عن" توجسهم من وجود مؤامرة لحرمان اللبنانيين المنتشرين من حقهم في الانتخاب على مساحة الوطن". كما أثار الوفد مسألة قانون استعادة الجنسية اللبنانية وطالبوا "بتمديد العمل بهذا القانون المهمّ الذي ينتهي مفعوله في تشرين الثاني 2025".

كما التقى الوزير رجّي سفير بلجيكا لدى لبنان أرنو بويلز Arnout Pauwels، وتمّ التداول في ​العلاقات الثنائية​ بين البلدين وكيفية الارتقاء بها، بالاضافة الى آخر مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وموضوع تمديد ولاية قوات" اليونيفي"ل.

وفي إطار لقاءاته أيضا، استقبل الوزير رجّي القائم بأعمال جمهورية العراق في لبنان محمد رضا الحسيني، في زيارة تعارف، وتمّ البحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقّعة بينهما، إضافة الى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين لبنان والعراق.