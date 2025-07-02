ذكر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، "لأنّ أوضاع المنطقة معقّدة للغاية لا بخلفية الإنقسام الإقليمي فقط، بل بسبب أثنيّات ووحدات وأجندات يتم توظيفها بسياق خلق فوضى إقليمية ضمن خرائط دولية تعمل على تكوين بيئة جديدة للإقليم، ولبنان بقلب النار، والسياسات الدولية الإقليمية تريد طبخ لبنان بأزماته الداخلية والطائفية لإعادة توظيفه بفوضى المنطقة، والتوريط الداخلي للبنان سيكون مدمراً، والحل بالمفاتيح السياسية وتضامنها لإنقاذ البلد من أخطر مرحلة تاريخية، وأي تقدير خطأ سيضع البلد بقلب كارثة أمنية ووطنية، والدولة بهذا المجال مسؤولة عن أخطر ​سياسة​ تاريخية، والرئيس جوزاف عون قدرة وطنية وهو يستطيع فعل الكثير والتعويل على حكمته كبير، وبلا تسوية إيرانية تركية سعودية مصرية الإقليم سيعجّ بمشاريع دولية تزيد من منسوب الفتن والخراب وسط منطقة تهتز فوق حافة الأزمات الكبرى، والعين على حماية لبنان من أي انقسام عامودي، لأن ذلك يضعه بصميم الخراب الإقليمي".

كانت هذه تفاصيل خبر قبلان: أي تقدير خطأ سيضع البلد بقلب كارثة أمنية ووطنية والتعويل على حكمة الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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