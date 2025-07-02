وزيرة البيئة ادّعت على كل من يثبت التحقيق تورطه في حرائق أحراج القبيات

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن وزيرة البيئة تمارا الزين ادّعت لدى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي على كل من يثبته التحقيق فاعلًا شريكًا محرضًا أو متدخلًا أنه قام بإشعال الحرائق في أحراج بلدة القبيات - عكار والتسبب بأضرار بيئية جسيمة .
وجاء في الادعاء الآتي:
حيث أنه رصد تعرض احراج بلدة القبيات - عكار لحرائق ، أدت الى القضاء على الثروة الحرجية والتسبب بأضرار بيئية جسيمة ، وحيث انه استنادا إلى أحكام المادة ٤٧ من القانون الرقم ٤٤٤/٢٠٠٢( قانون حماية البيئة) والتي تنص على انه : تعتبر من المصلحة العامة حماية الطبيعة والوقاية من التصحر ومكافحته والمحافظة على الأجناس الحيوانية والنباتية ومساكنها وعلى التوازنات البيولوجية والانظمة البيئية وعلى التنوع البيولوجي في مواجهة كل اسباب التدهور والتلوث ومخاطر الزوال .
بناء عليه : تطلب وزارة البيئة من هيئتكم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بما فيها الإدعاء بحق كل من يثبته التحقيق فاعلا شريكا محرضا متدخلا في احراج بلدية القبيات - عكار والتسبب بأضرار جسيمة".
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