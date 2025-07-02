"سبيس إكس" تطلق قمراً اصطناعياً لتعزيز التنبؤات الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس" اليوم، بنجاح قمرا اصطناعيا متطورا للطقس لصالح المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، ضمن جهود دعم التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر في أوروبا.

وتم الإطلاق من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا على متن الصاروخ "فالكون 9".

وحمل الصاروخ القمر الاصطناعي "MTG-S1"، وهو جزء من سلسلة الجيل القادم من أقمار الأرصاد الجوية الأوروبية، حيث انفصلت مرحلته الأولى وهبطت بسلام على سفينة تابعة لـ"سبيس إكس" في المحيط الهادئ، بعد نحو ثماني دقائق من الإقلاع.

وأوضحت الشركة أن المرحلة العلوية من الصاروخ أوصلت القمر الاصطناعي إلى مداره الجغرافي الثابت على ارتفاع نحو 36 كيلومترا فوق سطح الأرض، بعد نحو 35 دقيقة من الإطلاق، وفق الخطة المحددة.

وسيستخدم القمرالاصطناعي "MTG-S1" جهازه لقياس الأشعة تحت الحمراء لجمع بيانات عن درجة الحرارة والرطوبة والرياح، التي ستدعم المتخصصين في رصد علامات عدم الاستقرار الجوي، و تعزيز التنبؤات الجوية في الوقت الفعلي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين الاستعداد لأزمات المناخ.

وسيوفر القمر الاصطناعي بدمجه مع بيانات أقمار "MTG" التصويرية، لأول مرة رؤية فضائية للدورة الكاملة للعواصف الرعدية.

