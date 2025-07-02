حريق غابات في إسبانيا وأوروبا تكافح موجة حر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت خدمات الطوارئ ومسؤولون إن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات بإقليم قطالونيا الإسباني، وأضافوا أن الحريق جرى احتواؤه إلى حد كبير بالرغم من توقع هبوب المزيد من الرياح والعواصف الرعدية اليوم الأربعاء، في وقت تكافح فيه أوروبا موجة حر شديدة. وقال رجال الإطفاء إن الحريق اندلع في منطقة زراعية في توريفايتا بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما أدى إلى إلحاق ضرر بعدد من المزارع ومنطقة تمتد لنحو 40 كيلومترا، وأكدوا عدم وقوع إصابات أخرى.

وحذرت السلطات من حدوث المزيد من العواصف المحتملة بعد ظهر اليوم الأربعاء وحثت على توخي الحذر.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة والعواصف والرياح العاتية في معظم أنحاء شبه جزيرة إيبيريا اليوم. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري ذكرت الهيئة أن شهر يونيو هو الأعلى حرارة على الإطلاق.