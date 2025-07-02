انفجار في مستودع للألعاب النارية بكاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية في شمال كاليفورنيا في اندلاع العديد من الحرائق، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود في الهواء وإجبار السكان على الإخلاء، طبقا لما ذكرته السلطات. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات. وحثت السلطات السكان على تجنب منطقة إسبارتو وماديسون لعدة أيام بعد الانفجار الذي وقع الليلة الماضية والذي أدى إلى تفجير العديد من الألعاب النارية وتسبب في نشوب حريق ضخم أدى إلى اندلاع حرائق أخرى وانهيار المبنى.

وقال مكتب عمدة مقاطعة يولو في بيان صحفي "ستستغرق النيران بعض الوقت حتى يتم إخمادها، وبمجرد حدوث ذلك، يجب على خبراء المتفجرات الدخول بأمان إلى الموقع لتقييم المنطقة وتأمينها". وأضاف المكتب أن سبب الانفجار قيد التحقيق. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق وصل إلى 78 فدانا(32 هكتارا) حتى الليلة الماضية.