شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: القائمة الوطنية ستضم أكبر مشاركة من الأحزاب والأطياف السياسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن كل القوى السياسية الفاعلة ستمثل داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ إلا من أبى، مشيرا إلى أنها ستضم كل القوى المؤيدة للدولة المصرية ومؤسساتها.



النائب عصام هلال



ولفت خلال ندوة الخليج 365، اليوم، إلى أن الغرض الأساسي من القائمة الوطنية أن تضم كل الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع المصري لتمثل أكبر مشاركة من أحزاب وأطياف السياسية بها، سواء معارضة أو مستقلة أو غيرها.



جانب من الندوة



وأشار إلى أن المعالم الأساسية والأسماء وغيرها بشأن القائمة الوطنية للانتخابات ستحسم خلال الساعات المقبلة، منوها بأن البرلمان الحالي أدى في ظل ظروف غير مسبوقة ومارس عمله وسط تحديات استثنائية وأدى عمله رغم كل ذلك ونرى أداءه مرضى إلى حد كبير.



ندوة الخليج 365 عن انتخابات مجلس النواب



ندوة الخليج 365 من نواب البرلمان